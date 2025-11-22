Ричмонд
Андрей Кириленко: «Если Овечкин будет играть как Ягр, то и 2000 шайб забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет, он уникальный спортсмен»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о результативности хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

"Сашка — уникальный спортсмен. Его рекорды это только подтверждают. Мы все страшно за него болеем и хотим, чтобы он побил все рекорды. И, кстати говоря, рад, что для него второй вид спорта — это баскетбол. Все в России гордятся тем, что у нас есть такой соотечественник.

Возможно, он и 1000 шайб за карьеру разменять сможет и абсолютный рекорд Гретцки побьет. Но не нужно забывать: чем старше мы становимся, тем тяжелее играть, находить мотивацию. Постоянные травмы.

Может, если он будет играть как Яромир Ягр, то и 2000 забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет. Не хочу загадывать. А сам Овечкин уже всем все доказал. Нам-то понятное дело хочется, чтобы он забивал как можно больше", — сказал Кириленко.

Напомним, у Овечкина 984 гола в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

? Хет-трик Овечкина — «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается.

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые — сразу гол.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше