Эрик Споэльстра: «Вряд ли два месяца назад кто-либо мог подумать, что “Хит” будут на третьем месте в Восточной конференции»

«В сезоне бывают такие короткие моменты, которые не стоит чересчур праздновать, но мы хотим их отмечать. Вряд ли два месяца назад кто-либо мог подумать, что мы будем на третьем месте в Восточной конференции. Это еще не все, но это уже что-то. Я хочу, чтобы мои парни порадовались этому, хотя бы несколько минут, и полечу домой», — сказал Споэльстра.