Тимофей Мозгов: «Овечкин бьет рекорд за рекордом — это очень круто! Этим можно только восхититься. Настоящий феномен, пример для многих»

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 909 голов в НХЛ.
"Овечкин бьет рекорд за рекордом — это очень круто! Этим можно только восхититься.
Посмотрите, на каком уровне профессионализм и трудолюбие у человека. Настоящий феномен. Пример для многих", — сказал Мозгов.
