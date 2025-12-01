Ричмонд
Тимофей Мозгов: «Овечкин бьет рекорд за рекордом — это очень круто! Этим можно только восхититься. Настоящий феномен, пример для многих»

Бывший баскетболист НБА и сборной России Тимофей Мозгов высказался о достижениях хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 909 голов в НХЛ.

"Овечкин бьет рекорд за рекордом — это очень круто! Этим можно только восхититься.

Посмотрите, на каком уровне профессионализм и трудолюбие у человека. Настоящий феномен. Пример для многих", — сказал Мозгов.

? 909-й гол Овечкина: просто завез в ворота «Айлендерс». А еще отдал гениальный пас.

Что нового в сезоне Овечкина: в 1000-м голе нет сомнений, другой рекорд Гретцки все ближе.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
