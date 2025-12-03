Майкл Джордан рассказал, что его контракт специально предусматривал возможность играть в баскетбол за пределами клубной активности по желанию

"Моя любовь к баскетболу была базой для моей карьеры. Уверен, что у современных игроков уже нет такого пункта, но мой контракт включал в себя определенное условие. Если я ехал по улице и видел игру, то мог принять в ней участие. И возможная травма не влияла на гарантию моего соглашения.
Я настолько любил баскетбол, что не был готов к каким-либо ограничениям в этом плане. Сейчас у игроков нет такого пункта, и они вряд ли много играют. В основном занимаются с тренерами, выполняют упражнения. Мы же просто играли в баскетбол, так и росли. Лэрри Берд мог посвятить целое лето работе над своей левой рукой. Но он делал это в игре", — порассуждал Джордан.
