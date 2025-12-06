Крис Пол: «Не знаю, что будет дальше. Рана от произошедшего все еще не зажила»

«Клипперс» объявили, что Пол больше не в команде, отправив его домой из Атланты во время пятиматчевого выездного тура. Пол, 12-кратный участник Матча всех звезд и рекордсмен «Клипперс» по передачам за всю историю, заявил в июле, что вернулся в Лос-Анджелес по однолетнему контракту, чтобы быть ближе к семье.