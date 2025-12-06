Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крис Пол: «Не знаю, что будет дальше. Рана от произошедшего все еще не зажила»

Разыгрывающий Крис Пол был отстранен от выступления за «Клипперс». 40-летний баскетболист собирался завершить карьеру после этого сезона, но не намерен делать это прямо сейчас, после ухода из команды.

«Сейчас я просто поддерживаю готовность, продолжаю тренироваться. Я не знаю, что будет дальше. Рана все еще не зажила. Все еще осмысливаю произошедшее. Но я остаюсь готовым», — написал Пол в сообщении инсайдеру Крису Хэйнсу.

«Клипперс» объявили, что Пол больше не в команде, отправив его домой из Атланты во время пятиматчевого выездного тура. Пол, 12-кратный участник Матча всех звезд и рекордсмен «Клипперс» по передачам за всю историю, заявил в июле, что вернулся в Лос-Анджелес по однолетнему контракту, чтобы быть ближе к семье.