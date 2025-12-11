Ричмонд
Сэм Эмик: «Джа Морэнт и его лагерь пытаются выправить отношения с “Мемфисом”, Зак Клейман не показывает интереса к его обмену»

Инсайдер Сэм Эмик поделился деталями атмосферы в «Мемфисе». Конфликт разыгрывающего Джа Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало привел к слухам о возможной перестройке.

"Джа Морэнт пока травмирован, но активно ведет себя на скамейке. Инструктирует парней, взаимодействует с Иисало. Генменеджер Зак Клейман, по информации из клуба, не показывает интереса к обмену Морэнта. Джа, его лагерь и семья пытаются выправить ситуацию в команде.

Организация пока упорно настаивает на том, чтобы сохранить текущий курс, несмотря на некоторый скептицизм по этому поводу в лиге. Хорошие последние результаты в любом случае дают им дополнительные рычаги в потенциальных переговорах", — заявил Эмик.