Сэм Эмик: «Джа Морэнт и его лагерь пытаются выправить отношения с “Мемфисом”, Зак Клейман не показывает интереса к его обмену»

"Джа Морэнт пока травмирован, но активно ведет себя на скамейке. Инструктирует парней, взаимодействует с Иисало. Генменеджер Зак Клейман, по информации из клуба, не показывает интереса к обмену Морэнта. Джа, его лагерь и семья пытаются выправить ситуацию в команде.