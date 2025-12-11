Ричмонд
НБА отрицает связь между увеличением травм и проведением внутрисезонного турнира

Директор по коммуникациям НБА Майк Басс выступил с официальным заявлением, в котором опроверг тезисы портала The Athletic о том, что проведение Кубка НБА привело к уплотнению графика и, как следствие, к росту травматизма среди звезд лиги.

"Реальность такова: в первые 42 дня нынешнего сезона было сыграно 308 матчей — почти столько же, сколько в прошлом сезоне (307). Эти показатели соответствуют периодам до введения Кубка НБА.

За первые шесть недель сезона число травм, из-за которых звездные игроки пропускали матчи, оказалось самым низким за последние шесть лет. Показатель снизился более чем на 25 % по сравнению с прошлым годом.

Утверждение, что рост пропущенных матчей звездными игроками связан с графиком первых шести недель, явно вводит в заблуждение", — говорится в заявлении.

НБА запустила программу биомеханического тестирования для снижения травматизма.