НБА отрицает связь между увеличением травм и проведением внутрисезонного турнира

"Реальность такова: в первые 42 дня нынешнего сезона было сыграно 308 матчей — почти столько же, сколько в прошлом сезоне (307). Эти показатели соответствуют периодам до введения Кубка НБА.
За первые шесть недель сезона число травм, из-за которых звездные игроки пропускали матчи, оказалось самым низким за последние шесть лет. Показатель снизился более чем на 25 % по сравнению с прошлым годом.
Утверждение, что рост пропущенных матчей звездными игроками связан с графиком первых шести недель, явно вводит в заблуждение", — говорится в заявлении.
НБА запустила программу биомеханического тестирования для снижения травматизма.