Леброна Джеймса сорвался на судью, хватая его за руки после стычки с Диллоном Бруксом

В одном из моментов Брукс попал мячом в Джеймса уже после свистка, суперзвезда «Лейкерс» начал высказывать игроку «Санс» свои мысли, но тут вмешались судьи. Джеймс сорвался на одного из них, при этом хватая арбитра за руки.
По итогам эпизода форвард «озерников» получил техническое замечание.
