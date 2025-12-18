Ричмонд
Кевин Дюрэнт: «Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру»

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает становиться лучше, несмотря на скорое наступление 41-летия.

"Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру.

Как мне показалось, не так давно, примерно в 38 лет, он достиг совершенства. Добавил в свой арсенал трехочковый бросок, добавил бросок с отклонением, стал играть более стабильно. Я смотрю на это именно так. И могу сказать, что он все еще на пути к тому, чтобы стать таким игроком, каким хочет быть", — заявил Дюрэнт.

Джеймс в 9 матчах сезона набирает 17,6 очка, 5,7 подбора и 7,2 передачи за игру.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше