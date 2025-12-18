Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон набрал миллионное очко в истории Евролиги

Французский разыгрывающий «Реала» Тео Маледон вошел в историю, набрав миллионное очко турнира. Знаменательное достижение было зафиксировано в матче против «Парижа» после точного трехочкового броска Маледона в концовке первой четверти.

Французский разыгрывающий «Реала» Тео Маледон вошел в историю, набрав миллионное очко турнира. Знаменательное достижение было зафиксировано в матче против «Парижа» после точного трехочкового броска Маледона в концовке первой четверти.