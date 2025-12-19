Кеон Эллис может стать целью «Лейкерс», «Сакраменто» оценивает игрока на уровне защищенного драфт-пика 1-го раунда

The Athletic сообщает, что Кеон Эллис считается одним из самых противоречивых активов на рынке. 25-летний защитник «Сакраменто» реализует 41,9% трехочковых бросков по карьере, но получает только 17,5 минуты игрового времени в этом сезоне. Эллиса по-разному оценивают с точки зрения защиты, ставя под сомнение его способность останавливать игрока с мячом.