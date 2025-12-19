Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кеон Эллис может стать целью «Лейкерс», «Сакраменто» оценивает игрока на уровне защищенного драфт-пика 1-го раунда

The Athletic сообщает, что Кеон Эллис считается одним из самых противоречивых активов на рынке. 25-летний защитник «Сакраменто» реализует 41,9% трехочковых бросков по карьере, но получает только 17,5 минуты игрового времени в этом сезоне.

Источник: Спортс"

The Athletic сообщает, что Кеон Эллис считается одним из самых противоречивых активов на рынке. 25-летний защитник «Сакраменто» реализует 41,9% трехочковых бросков по карьере, но получает только 17,5 минуты игрового времени в этом сезоне. Эллиса по-разному оценивают с точки зрения защиты, ставя под сомнение его способность останавливать игрока с мячом.

По сообщению репортера Дэна Войке, Эллис может стать одной из целей «Лейкерс», которые ищут на рынке 3&D игрока.

По информации из лиги, «Сакраменто» оценивает своего баскетболиста на уровне защищенного драфт-пика 1-го раунда.