«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей — Портер и Лавин

«Бакс» хотят усилиться за счет обмена перед дедлайном. В качестве актива команда хочет задействовать пакет из форварда Кайла Кузмы и центрового Бобби Портиса.

Совокупная зарплата баскетболистов в этом сезоне составляет 35,4 миллиона долларов.

Среди целей «Милуоки» — защитник Зак Лавин («Сакраменто») и форвард Майкл Портер («Бруклин»).