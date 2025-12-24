Донован Митчелл: «Сейчас мы не команда уровня плей‑офф»

В своем дневнике для издания портала лидер команды Донован Митчелл честно признал, что коллектив находится в кризисе идентичности.
"Психологически нам нужно это найти. Сейчас мы не команда уровня плей‑офф. Мы не играем на необходимом уровне. У нас есть талант. У нас есть коллектив, но мы не играем так, как должны. И это на совести всех пятнадцати игроков. Нам нужно найти выход сообща.
Это может быть радость. Может быть тактика. Может быть дух. Все что угодно. Но нам нужно это найти… Мы на распутье, верно? И теперь все зависит от нас", — написал Митчелл.
Сам 29-летний баскетболист проводит пока самый результативный сезон в карьере и набирает в среднем 30,6 очка за игру.