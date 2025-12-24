Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донован Митчелл: «Сейчас мы не команда уровня плей‑офф»

Перед началом сезона «Кливленд» считался одним из главных фаворитов Восточной конференции. Однако после 29 матчей сезона-2025/26 «Кавальерс» идут с результатом 17−14 и не демонстрируют уровня, на который рассчитывали.

Источник: Спортс"

В своем дневнике для издания портала лидер команды Донован Митчелл честно признал, что коллектив находится в кризисе идентичности.

"Психологически нам нужно это найти. Сейчас мы не команда уровня плей‑офф. Мы не играем на необходимом уровне. У нас есть талант. У нас есть коллектив, но мы не играем так, как должны. И это на совести всех пятнадцати игроков. Нам нужно найти выход сообща.

Это может быть радость. Может быть тактика. Может быть дух. Все что угодно. Но нам нужно это найти… Мы на распутье, верно? И теперь все зависит от нас", — написал Митчелл.

Сам 29-летний баскетболист проводит пока самый результативный сезон в карьере и набирает в среднем 30,6 очка за игру.