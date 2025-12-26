Ричмонд
29 очков Де’Аарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» в третий раз за две недели

Защитник «Сперс» Де’Аарон Фокс стал самым результативным игроком матча против «Оклахомы», набрав 29 очков, и помог своей победить действующих чемпионов в третий раз последние две недели (117:102). Ранее «Сперс» были сильнее «Тандер» в полуфинале кубка НБА 14 декабря и позавчера, 24 декабря, на домашней арене.

Сегодня Фокс реализовал 12 из 19 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 2 из 2 с линии, а также добавил 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Действующий MVP Шэй Гилджес-Александер набрал 22 очка, но попал лишь 7 из 19 бросков с игры, включая 1 из 6 трехочковых, а также 6 из 7 штрафных.

«Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» все три встречи (0−3), тогда как с остальными клубами у нее результат 26−2. Согласно данным ESPN Research, впервые с сезона-1966/67 у какой-либо команды три из пяти первых поражений в сезоне приходятся на одного и того же соперника.