29 очков Де’Аарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» в третий раз за две недели

«Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» все три встречи (0−3), тогда как с остальными клубами у нее результат 26−2. Согласно данным ESPN Research, впервые с сезона-1966/67 у какой-либо команды три из пяти первых поражений в сезоне приходятся на одного и того же соперника.