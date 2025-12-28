Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сэм Митчелл: «Леброн больше не первая опция. Даже в “Вашингтоне”

Бывший тренер НБА Сэм Митчелл оценил нынешний статус суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

"Леброн не понимает важную вещь, до него еще не дошло. В какую бы команду ты ни перешел, ты будешь третьей опцией в атаке. Ты больше не будешь первой опцией.

Даже если бы он перешел в «Вашингтон Уизардс», то все равно не был бы там первой опцией", — считает 62-летний Митчелл.

В 13 матчах сезона 40-летний Джеймс набирает 20,2 очка за игру в среднем.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше