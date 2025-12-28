Сэм Митчелл: «Леброн больше не первая опция. Даже в “Вашингтоне”

"Леброн не понимает важную вещь, до него еще не дошло. В какую бы команду ты ни перешел, ты будешь третьей опцией в атаке. Ты больше не будешь первой опцией.
Даже если бы он перешел в «Вашингтон Уизардс», то все равно не был бы там первой опцией", — считает 62-летний Митчелл.
В 13 матчах сезона 40-летний Джеймс набирает 20,2 очка за игру в среднем.
