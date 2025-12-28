Ричмонд
Андрей Ватутин назвал Овечкина спортсменом года в России: «Величайшая личность даже без рекорда. Саша как Леброн или Джордан по наследию»

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал Александра Овечкина спортсменом 2025 года года в России. В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Источник: Спортс"

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал Александра Овечкина спортсменом 2025 года года в России. В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

— Спортсмен года? После рекорда Саши Овечкина этот вопрос 99,9% не найдет другого ответа. Так что — Александр Овечкин, при всей моей любви к баскетболу.

— То есть он величайший атлет?

— Он и до этого [достижения] был величайший. Просто он установил величайший рекорд. Надеюсь, в дальнейшем он и еще установит. Но даже без этого рекорда Саша — величайший спортсмен, величайшая личность.

— С кем в спорте, а также в культуре и бизнесе можно сравнить Овечкина? Какие параллели напрашиваются?

— Думаю, что действующий спортсмен в первую очередь ценен своей игрой, а не только какими‑то наградами. Поэтому хотелось бы, чтобы Саша как можно дольше играл и радовал тех, кто за него болеет. Сравнивать его с кем‑то, наверное, не очень корректно.

Но, если проводить аналогию с баскетболом, то это могут быть такие знаковые фигуры, как Леброн [Джеймс] или [Майкл] Джордан. По наследию, так скажем. Но Саша еще играет, и Леброн тоже играет. Так что любое сравнение будет хромать. Потому что Саша — уникальный спортсмен, несравнимый, — сказал Ватутин.

