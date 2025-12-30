Эткинсон о решении не выпускать Болла в игре с «Сан-Антонио»: «Я мыслю глобально. Главное — сохранить его здоровье и свежесть»

"Мы хотели попробовать разные сочетания, но в случае с Зо [Лонзо Боллом] я мыслю глобально. Главное — сохранить его здоровье и свежесть. Причина двояка. Я поговорил с ним об этом.
В какой‑то момент мне нужно находить для него матчи [для отдыха]. Я обсудил это с ним, и так вышло, что отдых пришелся на эту игру«, — заявил тренер “Кавальерс”.
Лонзо Болл, имеющий в прошлом серьезные проблемы с коленями, сыграл 25 матчей в текущем сезоне. Решение Эткинсона свидетельствует о намерении тренерского штаба бережно управлять его нагрузкой с прицелом на решающую часть сезона и плей-офф.