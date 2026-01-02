Ричмонд
Йонас Валанчюнас выбыл минимум на месяц

Центровой «Денвера» Йонас Валанчюнас получил растяжение правой икроножной мышцы в среду в матче против «Торонто», который его команда выиграла со счетом 106:103. Состояние игрока будет оценено заново через четыре недели.

Валанчюнас прихрамывая покинул площадку за 4 минуты до конца третьей четверти матча с «Рэпторс». Встречу против своей бывшей команды он завершил с 17 очками и 9 подборами за 23 минуты на паркете.

Валанчюнас является сменщиком Николы Йокича, который получил гиперэкстензию левого колена в проигранном матче с «Майами». Йокич также пройдет новое обследование через четыре недели.

В списке травмированных «Наггетс» остаются еще три игрока стартовой пятерки: Аарон Гордон (задняя поверхность бедра), Кристиан Браун (голеностоп) и Кэм Джонсон (колено).