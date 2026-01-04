Томислав Томович возглавит «Локомотив-Кубань» на следующей недели (Владимир Спивак)

«Локомотив-Кубань» готовится к смене главного тренера. Как сообщает журналист Владимир Спивак в своем Telegram-канале, краснодарский клуб уже подписал контракт с сербским специалистом Томиславом Томовичем, который до этого работал ассистентом главного тренера в белградской «Црвене Звезде». Официальное назначение ожидается на следующей неделе.