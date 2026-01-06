Ричмонд
Дени Авдия и Тайриз Макси стали лучшими игроками 11-й недели в НБА

Лучшими игроками 11-й недели регулярного сезона НБА стали форвард «Портленда» Дени Авдия на Западе и разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси на Востоке.

Авдия набирал 26,8 очка, 8,3 подбора и 9,8 передачи в среднем, «Блэйзерс» закончили отрезок с результатом 3−1.

На счету Макси 34,7 очка и 8,7 передачи при 61,2% точности с игры. «Сиксерс» взяли все 3 своих матча.