У Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки, центровой «Далласа» может пропустить несколько месяцев

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что у центрового «Далласа» Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки. Баскетболист ждет альтернативного мнения по поводу необходимости операции.

Источник: Спортс"

В случае хирургического вмешательства бигмен пропустит несколько месяцев.

Дэвис точно не восстановится до дедлайна обменов.

Из-за различных травм баскетболист отыграл лишь 18 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 20,4 очка и 10,8 подбора.