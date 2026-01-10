У Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки, центровой «Далласа» может пропустить несколько месяцев

В случае хирургического вмешательства бигмен пропустит несколько месяцев.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что у центрового «Далласа» Энтони Дэвиса повреждены связки левой руки. Баскетболист ждет альтернативного мнения по поводу необходимости операции.
