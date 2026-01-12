Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Он настоящий баскетбольный фанатик»

"Он великолепен, просто великолепен. В этот период, который начался еще с первой травмы икроножной мышцы, мы несколько раз проводили время вместе перед игрой в моем кабинете в раздевалке. Мы могли говорить о гольфе, могли говорить о его восстановлении.
Несколько раз он приходил и вместе со мной и другими тренерами разбирал все схемы для розыгрышей после тайм-аутов, вносил возможные предложения и корректировки. Как бы он ни пытался изобразить из себя «простого парня с Юга, который любит только гольф», он — настоящий баскетбольный фанатик.
Именно такое отношение «Лейкерс» хотят видеть от одного из ключевых игроков, пока он восстанавливается. Это говорит не только о любви к баскетболу и приверженности команде, но и о том, какой он человек", — подчеркнул Редик.