Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Он настоящий баскетбольный фанатик»

Несколько раз он приходил и вместе со мной и другими тренерами разбирал все схемы для розыгрышей после тайм-аутов, вносил возможные предложения и корректировки. Как бы он ни пытался изобразить из себя «простого парня с Юга, который любит только гольф», он — настоящий баскетбольный фанатик.