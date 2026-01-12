Тим Макмэн: «Действия “Гриззлис” говорят о том, что они намерены перестроить команду вокруг Джарена Джексона»

«Что еще значимого “Мемфис” сделал этим летом после обмена Десмонда Бэйна? Они максимально быстро продлили Джарена Джексона — на столько, на сколько могли, сразу, как только появилась возможность. И это несмотря на то, что знали: ему предстоит операция на большом пальце ноги.
Действия «Гриззлис» говорят о том, что они намерены перестроить команду вокруг Джарена Джексона. В лиге много обсуждают, взаимно ли это намерение — вот в чем вопрос", — сказал Макмэн.
Летом «Мемфис» продлил контракт с Джареном Джексоном на 5 сезонов и 240 млн долларов.