Тим Макмэн: «Действия “Гриззлис” говорят о том, что они намерены перестроить команду вокруг Джарена Джексона»

Пока «Мемфис» рассматривает варианты по обмену разыгрывающий Джа Морэнта, возникает вопрос: как форвард Джарен Джексон отреагирует на масштабную перестройку состава. Эксперт ESPN Тим Макмэн в выпуске подкаста Hoop Collective обратил внимание на эту ситуацию.

«Что еще значимого “Мемфис” сделал этим летом после обмена Десмонда Бэйна? Они максимально быстро продлили Джарена Джексона — на столько, на сколько могли, сразу, как только появилась возможность. И это несмотря на то, что знали: ему предстоит операция на большом пальце ноги.

Действия «Гриззлис» говорят о том, что они намерены перестроить команду вокруг Джарена Джексона. В лиге много обсуждают, взаимно ли это намерение — вот в чем вопрос", — сказал Макмэн.

Летом «Мемфис» продлил контракт с Джареном Джексоном на 5 сезонов и 240 млн долларов.