Тим Макмэн: «Действия “Гриззлис” говорят о том, что они намерены перестроить команду вокруг Джарена Джексона»

«Что еще значимого “Мемфис” сделал этим летом после обмена Десмонда Бэйна? Они максимально быстро продлили Джарена Джексона — на столько, на сколько могли, сразу, как только появилась возможность. И это несмотря на то, что знали: ему предстоит операция на большом пальце ноги.