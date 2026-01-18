Дэвид Адельман: «Кристиан Браун вернулся раньше, чем был к этому полностью готов»

Форвард «Денвера» Кристиан Браун в начале января вернулся в строй после тяжелого растяжения левого голеностопа. Он принял участие в трех матчах, но затем вновь выбыл и пропустил последние четыре игры команды. Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман поделился информацией о состоянии 24-летнего баскетболиста.
"Он не получил повторной травмы, однако вышел на площадку раньше, чем был к этому полностью готов.
Я вижу, как он тренируется — двигается на полной скорости. Но пока он не может выполнять все, что должно быть доступно его телу. Поэтому считаю справедливым и для нас, и для игрока, чтобы он вернулся, когда действительно будет готов играть в баскетбол, а не просто бегать туда‑сюда по площадке.
Кристиан — крепкий парень. Поэтому то, что он так быстро вернулся после подобной травмы, не удивляет. Но мы должны поступать так, как лучше для него. Это вопрос для общего обсуждения. Я полностью понимаю позицию: этот парень любит играть, обожает баскетбол и стремится побеждать«, — сказал главный тренер “Наггетс”.