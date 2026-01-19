Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд

В этом сезоне 21-летний игрок сыграл 24 матча, набирая в среднем 1,5 очка и делая 1,1 передачи за 7 минут на площадке.
Помимо этого, еще четверо игроков проголосовали за форварда «Детройта» Айзека Джонса, который в текущем сезоне сыграл всего 18 минут и набрал 5 очков.
Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше