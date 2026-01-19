Ричмонд
Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд

В ходе голосования игроков НБА за стартовый состав Матча всех звезд были зафиксированы несколько сенсационных предпочтений. Как сообщает журналист Associated Press Тим Рейнольдс, два баскетболиста отдали свои голоса за защитника «Лейкерс» Бронни Джеймса.

Источник: Спортс"

В этом сезоне 21-летний игрок сыграл 24 матча, набирая в среднем 1,5 очка и делая 1,1 передачи за 7 минут на площадке.

Помимо этого, еще четверо игроков проголосовали за форварда «Детройта» Айзека Джонса, который в текущем сезоне сыграл всего 18 минут и набрал 5 очков.

Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд.

