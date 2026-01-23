Александар Джорджевич отклонил первоначальное предложение «Зенита» («Перехват»)

В своей карьере Джорджевич возглавлял такие клубы, как «Милан», «Панатинаикос», «Бавария», «Виртус» и «Фенербахче», а также сборные Сербии и Китая. Он покинул пост главного тренера китайской национальной команды летом 2024 года и с тех пор не был занят ни в клубном, ни в национальном баскетболе.