«Зенит» продолжает вести поиски нового главного тренера после отстранения Александера Секулича, и, как отмечается, в списке клуба есть еще несколько фамилий, в том числе — две сербские.
Александар Джорджевич отклонил первоначальное предложение «Зенита» («Перехват»)
По информации «Перехвата», «Зенит» предложил Саше Джорджевичу контракт по схеме «1+1», однако специалист его отклонил. Серб ожидает получить работу в одной из команд Евролиги после ее расширения и не хочет посреди сезона менять страну проживания с Италии на Россию.