Джейлен Брансон о победе над «Кингз»: «Некрасивая игра. Но мы заработали победу, это главное»

«Некрасивая игра. В первой половине мы не сумели аккуратно обращаться с мячом. Плохо проходили в “краску”, двигали мяч. Но защита оставалась достаточно надежной, особенно после перерыва.
В 4-й четверти сложно остановить парня вроде Демара Дерозана, но нужно пытаться осложнить ему задачу. Микэл в защите хорошо действовал за счет своего атлетизма и при этом не фолил", — поделился главный тренер Майк Браун.
«Некрасивая игра. Безобразная. Но мы сумели заработать победу старанием, это самое главное», — заключил разыгрывающий Джейлен Брансон.