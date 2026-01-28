Ричмонд
Джейлен Брансон о победе над «Кингз»: «Некрасивая игра. Но мы заработали победу, это главное»

«Нью-Йорк» победил «Сакраменто» на своей арене — 103:87. Ключевой стала последняя четверть, которую хозяева выиграли со счетом 31:15.

«Некрасивая игра. В первой половине мы не сумели аккуратно обращаться с мячом. Плохо проходили в “краску”, двигали мяч. Но защита оставалась достаточно надежной, особенно после перерыва.

В 4-й четверти сложно остановить парня вроде Демара Дерозана, но нужно пытаться осложнить ему задачу. Микэл в защите хорошо действовал за счет своего атлетизма и при этом не фолил", — поделился главный тренер Майк Браун.

«Некрасивая игра. Безобразная. Но мы сумели заработать победу старанием, это самое главное», — заключил разыгрывающий Джейлен Брансон.