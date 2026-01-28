Егор Дёмин повторил рекорд новичков НБА по матчам подряд, когда он попадал хотя бы один 3-очковый (33)

Ранее это удавалось Руди Фернандесу и Лэндри Шэмету.
19-летний россиянпн набрал 15 очков, 5 подборов и 3 передачи в проигранном матче с «Финиксом» (102:106) во вторник. Он реализовал 5/9 с игры, включая 3/7 из-за дуги.
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше