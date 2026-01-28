Ричмонд
Егор Дёмин повторил рекорд новичков НБА по матчам подряд, когда он попадал хотя бы один 3-очковый (33)

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин повторил рекордную для новичков НБА серию, когда реализует хотя бы один 3-очковый (33).

Ранее это удавалось Руди Фернандесу и Лэндри Шэмету.

19-летний россиянпн набрал 15 очков, 5 подборов и 3 передачи в проигранном матче с «Финиксом» (102:106) во вторник. Он реализовал 5/9 с игры, включая 3/7 из-за дуги.

