Лаури Маркканен забил постер-данк через Дрэймонда Грина

Встреча команд закончилась победой «Уорриорс» — 140:124.
На счету Маркканена 18 очков (6 из 14 с игры), 3 подбора и 2 передачи. В активе Грина нет набранных очков за 22,5 минуты на площадке, но он отметился 2 подборами, 6 передачами и 2 блок-шотами.
Звезда «Юты» Лаури Маркканена стал автором яркого момента, забив данк через форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.
