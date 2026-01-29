Ричмонд
Лаури Маркканен забил постер-данк через Дрэймонда Грина

Звезда «Юты» Лаури Маркканена стал автором яркого момента, забив данк через форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

Источник: Спортс"

Встреча команд закончилась победой «Уорриорс» — 140:124.

На счету Маркканена 18 очков (6 из 14 с игры), 3 подбора и 2 передачи. В активе Грина нет набранных очков за 22,5 минуты на площадке, но он отметился 2 подборами, 6 передачами и 2 блок-шотами.