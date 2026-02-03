Ричмонд
«Хорнетс» отыгрались с «-22» и повторили свою лучшую победную серию за 10 лет (7)

«Хорнетс» в понедельник отыгрались с «-22» в матче с «Пеликанс» (102:95) и повторили свою лучшую победную серию почти за 10 лет.

«Шарлотт» одержал седьмую победу подряд, последний раз подобное удавалось клубу в марте 2016 года.

Клуб из Северной Каролины с результатом 23−28 приблизился к зоне плей-ин. На 10-м месте «Атланта» с результатом 24−27.