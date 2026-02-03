Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гилберт Аренас о Холмгрене на Матче звезд: «Третья опция в своей команде. Пожалуйста, приглашайте настоящих игроков»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на вызов центрового «Тандер» Чета Холмгрена на Матч всех звезд.

Источник: Спортс"

"Ничего не имею против Чета, но 17+8+7. Да, ваша команда номер один во всей лиге. Мы все понимаем. Но это третья опция. Это игрок третьего плана, верно? Пожалуйста, сначала возьмите игроков первого плана, затем переходите ко второй, затем к третьей опциям. Например, Кавай Ленард. Джеймс Харден, а? Исполнители, которых люди хотят видеть. А не третий игрок, который практически не попадает в центр внимания.

Сейчас Чет не является игроком уровня Матча всех звезд. Он в лучшей команде НБА, у него все неплохо, но он не доминирует. По большей части он играет нестабильно. Я не хочу лишать его этого шанса попасть в звездную команду, но вот почему ребята не выкладываются на полную на Матче. Надо брать на Матч звезд настоящих игроков", — считает Аренас.