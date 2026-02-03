Гилберт Аренас о Холмгрене на Матче звезд: «Третья опция в своей команде. Пожалуйста, приглашайте настоящих игроков»

"Ничего не имею против Чета, но 17+8+7. Да, ваша команда номер один во всей лиге. Мы все понимаем. Но это третья опция. Это игрок третьего плана, верно? Пожалуйста, сначала возьмите игроков первого плана, затем переходите ко второй, затем к третьей опциям. Например, Кавай Ленард. Джеймс Харден, а? Исполнители, которых люди хотят видеть. А не третий игрок, который практически не попадает в центр внимания.