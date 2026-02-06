Ричмонд
«Уорриорз» верят, что Порзингис готов помочь команде на площадке, несмотря на травмы

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, в организации верят, что приобретенный перед дедлайном Кристапс Порзингис готов стабильно выходить на площадку.

В этом сезоне экс-игрок «Хоукс» принял участие всего в 17 встречах из-за продолжающегося воздействия сложного заболевания (синдром постуральной ортостатической тахикардии) и, в последнее время, тендинита левого ахиллова сухожилия.

"Не думаю, что мы бы совершили этот обмен, если бы не были уверены, что он сможет восстановиться и стабильно выходить в составе. Таков план.

Когда Кристапс в форме, это потрясающий игрок. И закрывает наши потребности — рост, пространство, защита кольца, при этом бросок. Это нужно каждой команде, но нам в особенности. У нас никогда не было игрока, подобного ему", — заключил Керр.

Латыш должен присоединиться к новой команде в пятницу в Лос-Анджелесе, где в субботу состоится игра с «Лейкерс».