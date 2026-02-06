«Уорриорз» верят, что Порзингис готов помочь команде на площадке, несмотря на травмы

В этом сезоне экс-игрок «Хоукс» принял участие всего в 17 встречах из-за продолжающегося воздействия сложного заболевания (синдром постуральной ортостатической тахикардии) и, в последнее время, тендинита левого ахиллова сухожилия.
"Не думаю, что мы бы совершили этот обмен, если бы не были уверены, что он сможет восстановиться и стабильно выходить в составе. Таков план.
Когда Кристапс в форме, это потрясающий игрок. И закрывает наши потребности — рост, пространство, защита кольца, при этом бросок. Это нужно каждой команде, но нам в особенности. У нас никогда не было игрока, подобного ему", — заключил Керр.
Латыш должен присоединиться к новой команде в пятницу в Лос-Анджелесе, где в субботу состоится игра с «Лейкерс».