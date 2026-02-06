Энтони Дэвис будет играть за «Вашингтон» под 23-м номером. Последним этот номер за команду использовал Джордан

Последним, кто носил майку «23» в «Вашингтоне» был легендарный Майкл Джордан в сезоне-02/03.
Дэвис стал игроком «Уизардс» перед дедлайном в результате обмена из «Мэверикс». Энтони ранее провел шесть сезонов за «Новый Орлеан» под 23-м номером.
Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.Читать дальше