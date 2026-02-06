Ричмонд
Энтони Дэвис будет играть за «Вашингтон» под 23-м номером. Последним этот номер за команду использовал Джордан

Звездный новобранец «Уизардс» Энтони Дэвис будет играть за команду под номером 23.

Источник: Спортс"

Последним, кто носил майку «23» в «Вашингтоне» был легендарный Майкл Джордан в сезоне-02/03.

Дэвис стал игроком «Уизардс» перед дедлайном в результате обмена из «Мэверикс». Энтони ранее провел шесть сезонов за «Новый Орлеан» под 23-м номером.

