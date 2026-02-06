Ричмонд
Лука Дончич, скорее всего, избежал серьезной травмы, но пропустит игру с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич столкнулся с проблемами с задней поверхностью левого бедра в последнем матче против «Филадельфии».

По новой информации, словенец, скорее всего, избежал серьезной травмы. Участие защитника в игре против «Голден Стэйт» в субботу пока под вопросом.

Дончич отыграл 42 матча в нынешнем сезоне.