Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Уильямс готов сыграть против «Лейкерс»

Имя звездного форварда «Оклахомы» Джейлена Уильямса отсутствует в списке травмированных команды на предстоящий матч против «Лейкерс».

Уильямс пропустил последние 10 игр из-за растяжения задней поверхности бедра, полученного 17 января. Последние пару недель он постепенно наращивал физическую активность как на тренировочной базе, так и во время предыгровых разминок.

Возвращение Уильямса критически важно для «Тандер». Шэй Гилджес-Александер пропустил уже две игры и будет отсутствовать как минимум еще три из-за растяжения мышц живота. Состояние действующего MVP оценят снова после перерыва на Матч всех звезд.

В текущем сезоне Уильямс в среднем набирает 16,8 очка (47% с игры, 30% из-за дуги), 4,8 подбора и 5,6 передачи в 24 проведенных матчах.