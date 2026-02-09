Джейлен Уильямс готов сыграть против «Лейкерс»

Возвращение Уильямса критически важно для «Тандер». Шэй Гилджес-Александер пропустил уже две игры и будет отсутствовать как минимум еще три из-за растяжения мышц живота. Состояние действующего MVP оценят снова после перерыва на Матч всех звезд.