Джейлен Уильямс готов сыграть против «Лейкерс»

Уильямс пропустил последние 10 игр из-за растяжения задней поверхности бедра, полученного 17 января. Последние пару недель он постепенно наращивал физическую активность как на тренировочной базе, так и во время предыгровых разминок.
Возвращение Уильямса критически важно для «Тандер». Шэй Гилджес-Александер пропустил уже две игры и будет отсутствовать как минимум еще три из-за растяжения мышц живота. Состояние действующего MVP оценят снова после перерыва на Матч всех звезд.
В текущем сезоне Уильямс в среднем набирает 16,8 очка (47% с игры, 30% из-за дуги), 4,8 подбора и 5,6 передачи в 24 проведенных матчах.