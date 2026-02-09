Жорди Фернандес о Джоше Майнотте и Очаи Агбаджи: «Мы знаем, что это очень хорошие игроки. Именно поэтому они здесь»

«Мы знаем, что это очень хорошие игроки. Именно поэтому они здесь. Покажите мне, что вы можете привнести в команду, и если вы сможете стать частью этого коллектива, вы сможете стать будущим “Нетс”, — заявил главный тренер команды Жорди Фернандес.