Жорди Фернандес о Джоше Майнотте и Очаи Агбаджи: «Мы знаем, что это очень хорошие игроки. Именно поэтому они здесь»

Форвард Джош Майнотт и защитник Очаи Агбаджи, которых «Бруклин» получил в недавних обменах, рассматриваются клубом не как временные игроки, а как перспективные долгосрочные активы.

Источник: Спортс"

Как отмечает Брайан Льюис из The New York Post, хотя сделки изначально были мотивированы желанием «Бостона» и «Торонто» снизить финансовую нагрузку, «Нетс» намерены дать молодым игрокам шанс проявить себя.

«Мы знаем, что это очень хорошие игроки. Именно поэтому они здесь. Покажите мне, что вы можете привнести в команду, и если вы сможете стать частью этого коллектива, вы сможете стать будущим “Нетс”, — заявил главный тренер команды Жорди Фернандес.

В текущем сезоне Джош Майнотт сыграл 33 матча за «Бостон», набирая в среднем 5,8 очка, 3,5 подбора и 1 передачу за 16 минут на площадке.

Очаи Агбаджи принял участия в 42 играх «Торонто», демонстрируя следующие средние показатели: 4,3 очка, 2,3 подбора и 0,7 передачи за 15,5 минуты на паркете.