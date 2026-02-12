К новой роли четырехкратный чемпион НБА подходит системно. Этим летом он дебютирует на тренерском мостике — возглавит сборную Франции U17 на чемпионате мира в Турции. Кроме того, в нынешнем сезоне Паркер провел неделю в штабе «Нью-Йорк Никс», перенимая опыт у Майка Брауна.
Тони Паркер готовится занять пост главного тренера «Виллербана»
Тони Паркер готовится к новому вызову в своей карьере. По информации Le Progres, легенда французского баскетбола, а ныне президент «Виллербана», этим летом может занять пост главного тренера клуба. Контракт действующего наставника Пьеррика Пупе истекает по окончании сезона, и Паркер рассматривается как его преемник.