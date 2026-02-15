Овечкин о включении Фридзона в Зал славы Единой лиги ВТБ: «Поздравляю своего лучшего друга. Виталий, ты это заслужил, ты лучший!»

"Всем привет, Александр Овечкин. Поздравляю своего лучшего друга Виталия Валерьевича Фридзона с включением в Зал славы Единой лиги ВТБ! Виталий, ты это заслужил, ты лучший.
Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Всем болельщикам на арене желаю хорошего Матча всех звезд, с юбилеем. Обнимаю всех, здоровья!" — сказал Овечкин.
