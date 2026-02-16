Ричмонд
Джей Би Бикерстафф рассказал, как увольнение из «Кливленда» изменило его подход: «Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя»

Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф признался, что еще недавно всерьез опасался завершения карьеры. После увольнения из «Кливленда» в 2024 году он не рассчитывал быстро найти новую работу и даже допускал, что может не вернуться в НБА.

Источник: Спортс"

«Я не думал, что получу новое место. На тот момент вакансий не было. Я просто сидел дома, проводил время с семьей в Кливленде и пытался понять, что делать дальше», — вспоминает специалист.

В тот период его планы никак не были связаны с лигой. Семья готовилась к переезду в Калифорнию, где дети должны были поступить в футбольную академию, а сам тренер — определиться со следующим этапом карьеры.

Однако ситуация изменилась: он возглавил «Детройт» и всего за два года совершил одно из самых впечатляющих преображений в НБА. Сейчас «Пистонс» идут с результатом 40−13 и лидируют на Востоке — спустя лишь два сезона после антирекорда лиги с серией из 28 поражений подряд.

Бикерстафф подчеркивает: короткий перерыв после ухода из «Кавальерс» сыграл важную роль.

«Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя. Главное — всегда фокусироваться на процессе, а не только на результатах. В свой последний год в “Кливленде” я позволил результатам взять верх. Только результаты, результаты, результаты. И мы упустили из виду некоторые аспекты процесса», — признался тренер.