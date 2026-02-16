Джей Би Бикерстафф рассказал, как увольнение из «Кливленда» изменило его подход: «Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя»

Однако ситуация изменилась: он возглавил «Детройт» и всего за два года совершил одно из самых впечатляющих преображений в НБА. Сейчас «Пистонс» идут с результатом 40−13 и лидируют на Востоке — спустя лишь два сезона после антирекорда лиги с серией из 28 поражений подряд.