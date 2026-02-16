Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме

Исход матча между Сборной мира и командой «США Звезды» определил точный дальний бросок Скотти Барнса в овертайме (37:35).

После попадания Виктор Вембаньяма был явно недоволен своими товарищами по Сборной, которые ошиблись в защите и оставили Барнса открытым.

Сам Вембаньяма стал самым результативным в этой игре, набрав 14 очков, а также 6 подборов и 3 блок-шота.