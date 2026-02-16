Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый

За 12 минут Ленард попал 11 из 13 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
Форвард стал автором победного трехочкового в концовке, выбив Сборную Мира из мини-турнира Матча всех звезд — 48:45.
Форвард команды «США Полосы» Кавай Ленард стал главным героем игры против Сборной Мира, набрав 31 очко.
За 12 минут Ленард попал 11 из 13 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
Форвард стал автором победного трехочкового в концовке, выбив Сборную Мира из мини-турнира Матча всех звезд — 48:45.