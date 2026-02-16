Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый

Форвард команды «США Полосы» Кавай Ленард стал главным героем игры против Сборной Мира, набрав 31 очко.

Источник: Спортс"

За 12 минут Ленард попал 11 из 13 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

Форвард стал автором победного трехочкового в концовке, выбив Сборную Мира из мини-турнира Матча всех звезд — 48:45.