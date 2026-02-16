Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»

— Многие были удивлены тем, что центровой сборной Бельгии приехал в расположение команды с травмой. Могли бы рассказать, когда он ее получил?
— Несчастный случай. Исмаэль получил травму на тренировке фактически накануне вылета в Санкт-Петербург. Уже нами на медицинском обследовании было выявлено повреждение кисти, требующее иммобилизации и исключения нагрузок на левую руку.
— Правда, что контракт Бако не вступит в силу до момента его возвращения в общую группу?
— Контракт вступит в полную силу только после полноценного восстановления.
— Когда примерно ждать Бако на паркете?
— 6 марта будет контрольное обследование и по его итогам есть большая вероятность, что игрок сразу же перейдет к тренировкам в общей группе, — сообщил Церковный.