Де’Аарон Фокс о победном броске на Матче звезд: «Представлял свою фотографию с Леброном»

По словам игрока «Сперс», он успел представить, как празднует с Леброном Джеймсом, с которым в воскресенье сыграл за одну команду.
«Я видел фотографию, где мы с Броном… Эту фотографию точно нужно будет повесить в рамку. Возможно, попрошу его подписать», — признался Фокс.
