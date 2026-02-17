Ричмонд
Де’Аарон Фокс о победном броске на Матче звезд: «Представлял свою фотографию с Леброном»

Де’Аарон Фокс стал автором попадания по сирену, принеся команде «США Полосы» победу над «США Звезды» (42:40) на Матче звезд НБА.

Источник: Спортс"

По словам игрока «Сперс», он успел представить, как празднует с Леброном Джеймсом, с которым в воскресенье сыграл за одну команду.

«Я видел фотографию, где мы с Броном… Эту фотографию точно нужно будет повесить в рамку. Возможно, попрошу его подписать», — признался Фокс.

