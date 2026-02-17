Ричмонд
Донован Митчелл: «Меня не волнует, как мы будем сосуществовать с Харденом, главное — выиграть»

По словам защитника «Кавальерс» Донована Митчелла, самым главным в сотрудничестве со звездным одноклубником Джеймсом Харденом для него является итоговый результат.

Источник: Спортс"

"Это вопрос, который задают все: как мы будем сосуществовать друг с другом? Что мы будем делать?

Я никогда не играл с таким партнером, как Джеймс Харден. У меня никогда не было такого игрока в команде. И мы здесь не для того, чтобы выяснить, кто важнее, лучше или что-то еще. Важнее всего разобраться, как нам прийти к успеху.

Мне все равно, как это произойдет и как будет выглядеть. Давайте постараемся просто выиграть. Победа — это ведь самое главное, не так ли? Меня не волнует, как мы будем вписываться в одну команду и как будем сосуществовать друг с другом, потому что у нас одна цель, и неважно, как мы ее достигнем. Мы просто хотим ее достичь", — пояснил Митчелл.