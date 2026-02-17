Донован Митчелл: «Меня не волнует, как мы будем сосуществовать с Харденом, главное — выиграть»

Мне все равно, как это произойдет и как будет выглядеть. Давайте постараемся просто выиграть. Победа — это ведь самое главное, не так ли? Меня не волнует, как мы будем вписываться в одну команду и как будем сосуществовать друг с другом, потому что у нас одна цель, и неважно, как мы ее достигнем. Мы просто хотим ее достичь", — пояснил Митчелл.