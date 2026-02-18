Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйтона задерживали на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны»

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон был ненадолго задержан во вторник в аэропорту на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны».

Об этом сообщил адвокат баскетболиста Девард Фрэнсис.

Уроженец Багамских островов был задержан в международном аэропорту имени Линден Пиндлинг в Нассау. Фрэнсис заявил, что марихуана находилась в чужой сумке, и центровой был быстро отпущен после краткого расследования.

«Следователи обнаружили, что в сумке Деандре в итоге не было очень небольшого количества марихуаны, но они все равно провели расследование. После этого он был сразу же отпущен», — заявил Фрэнсис.

Согласно последнему коллективному договору НБА, марихуана исключена из списка запрещенных веществ. Однако вещество остается незаконным на Багамах.

27-летний Эйтон проводит первый сезон в составе «Лейкерс».