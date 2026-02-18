Эйтона задерживали на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны»

Об этом сообщил адвокат баскетболиста Девард Фрэнсис.
Уроженец Багамских островов был задержан в международном аэропорту имени Линден Пиндлинг в Нассау. Фрэнсис заявил, что марихуана находилась в чужой сумке, и центровой был быстро отпущен после краткого расследования.
«Следователи обнаружили, что в сумке Деандре в итоге не было очень небольшого количества марихуаны, но они все равно провели расследование. После этого он был сразу же отпущен», — заявил Фрэнсис.
Согласно последнему коллективному договору НБА, марихуана исключена из списка запрещенных веществ. Однако вещество остается незаконным на Багамах.
27-летний Эйтон проводит первый сезон в составе «Лейкерс».