Дэнни Грин о дуэте Адетокумбо — Дончич в «Лейкерс»: «Не уверен, что это сработает»

Сообщалось, что калифорнийский клуб считает себя претендентом на греческую звезду.
"Не уверен, подойдет ли это Яннису и Луке. Я скептически относился даже к объединению Луки с Леброном.
При том, что Леброн — баскетболист с высоким IQ, больше ориентирован на пасы. Яннису же нужен мяч, он больше игрок, предпочитающий быстрые атаки. Лука больше играет в позиционном нападении, замедляя темп, но ему тоже нужен мяч. Когда я впервые услышал об этом, то был в восторге, но сработает ли это на самом деле?
Я не знаю, до конца не понял, как к этому относиться, но есть сомнения, что у этой затеи есть смысл«, — признался экс-игрок “озерников”.