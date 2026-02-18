Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэнни Грин о дуэте Адетокумбо — Дончич в «Лейкерс»: «Не уверен, что это сработает»

Чемпион НБА Дэнни Грин сомневается в целесообразности возможного перехода Янниса Адетокумбо в «Лейкерс».

Источник: Спортс"

Сообщалось, что калифорнийский клуб считает себя претендентом на греческую звезду.

"Не уверен, подойдет ли это Яннису и Луке. Я скептически относился даже к объединению Луки с Леброном.

При том, что Леброн — баскетболист с высоким IQ, больше ориентирован на пасы. Яннису же нужен мяч, он больше игрок, предпочитающий быстрые атаки. Лука больше играет в позиционном нападении, замедляя темп, но ему тоже нужен мяч. Когда я впервые услышал об этом, то был в восторге, но сработает ли это на самом деле?

Я не знаю, до конца не понял, как к этому относиться, но есть сомнения, что у этой затеи есть смысл«, — признался экс-игрок “озерников”.