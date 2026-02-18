Дэнни Грин о дуэте Адетокумбо — Дончич в «Лейкерс»: «Не уверен, что это сработает»

При том, что Леброн — баскетболист с высоким IQ, больше ориентирован на пасы. Яннису же нужен мяч, он больше игрок, предпочитающий быстрые атаки. Лука больше играет в позиционном нападении, замедляя темп, но ему тоже нужен мяч. Когда я впервые услышал об этом, то был в восторге, но сработает ли это на самом деле?