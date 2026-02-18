Стивен Эй Смит: «Не думаю, что “Селтикс” справятся с “Пистонс”, “Никс” или нынешними “Кавальерс”

"Не думаю, что они настолько опасны. Уважаю их, очень хорошо отношусь к Джейлену Брауну. Он всегда был второй опцией, но ответил на травму Тейтума почти 30 очками в среднем.
Но если смотреть на ростер команды дальше, никто особо не привлекает внимания. Конечно, можно отметить Пэйтона Притчарда. Но по большому счету еще до травмы Тейтума они уступали серию «Нью-Йорку» и должны были проиграть в шести матчах, это факт. И теперь я должен полагать, что они стали лучше без Тейтума?
Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс» с Джеймсом Харденом. Они четвертые на Востоке", — заключил ведущий.