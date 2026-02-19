Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»

"Опытные игроки как всегда хороши в МБА-МАИ. Но пойдем от обратного. Я мечтал перед этим сезоном, чтобы пришли Павел Савков, Матвей Падиус, Максим Огарков. Хотел, чтобы они ворвались в баскетбольный процесс и команду и по-настоящему делали результат. К сожалению, не все получается. Где-то не время еще, Огаркову здоровья. Хотя Павел Савков уже показал, что готов сделать следующий шаг.