Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень

«Филадельфия» возобновит «регулярку» встречей с «Атлантой». Команда выйдет на матч без центрового Джоэла Эмбиида.

Источник: Спортс"

Баскетболиста беспокоило правое колено. Во время реабилитации Эмбиид почувствовал боль в правой голени.

Центровой набирал 26,6 очка, 7,5 подбора, 3,9 передачи и 1,1 блок-шота за 31,3 минуты в среднем в 31 матче нынешнего чемпионата.