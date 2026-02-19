Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона

Обозреватель считает, что доходы от подобного проекта и разовые рекламные контракты, которые принесет заключительный сезон, позволят форварду не ориентироваться на сумму игрового соглашения.
Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст пояснил, что для возвращения в «Кливленд» Джеймсу придется принять минимальный контракт или, в лучшем случае, оффер на 6−7 миллионов долларов.
